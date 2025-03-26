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Израиль

В Иерусалиме пройдут переговоры премьер-министров Израиля и Греции

Биньямин Нетаниягу
Греция
время публикации: 26 марта 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 10:54
В Иерусалиме пройдут переговоры премьер-министров Израиля и Греции
AP Photo/Petros Karadjias, Pool

В воскресенье, 30 марта, в Иерусалиме должны пройти переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Афиинах.

Один из источников сказал, что в ходе переговоров планируется обсудить широкий спектр тем.

Других подробностей по этому поводу пока не публикуется.

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