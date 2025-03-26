В Иерусалиме пройдут переговоры премьер-министров Израиля и Греции

В воскресенье, 30 марта, в Иерусалиме должны пройти переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Афиинах.

Один из источников сказал, что в ходе переговоров планируется обсудить широкий спектр тем.

Других подробностей по этому поводу пока не публикуется.