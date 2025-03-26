Нетаниягу встречается с кандидатами на пост главы ШАБАКа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу интервьюирует кандидатов на пост главы общей службы безопасности (ШАБАК).

Глава правительства начал процесс отбора кандидатов после того, как Высший суд справедливости (БАГАЦ) отменил запрет, наложенный юридическим советником правительства.

Напомним, что после того, как была подана апелляция на решение уволить Ронена Бара с поста главы ШАБАКа, суд издал временный запрет на реализацию решения об увольнении. Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала заключение, согласно которому правительство не может не только увольнять Бара, но и заниматься интервьюированием его возможных преемников.

25 марта Верховный суд отклонил апелляцию правительства, просившего отменить запрет на увольнение Бара. В то же время, БАГАЦ отменил расширительное толкование этого запрета юридическим советником правительства и постановил, что Нетаниягу может начать интервью с кандидатами на пост главы ШАБАКа.

Как сообщает "Кан 11", на данный момент есть три основных кандидата – нынешний заместитель главы ШАБАКа, который находится в должности три месяца, М., бывший заместитель главы организации, а также "Роли", еще один бывший замглавы службы, который претендовал в прошлом на пост главы, однако уступил Ронену Бару.

Как правило, главу ШАБАКа меняет в должности один из его заместителей – действующих или бывших. Единственным исключением было назначение на должность Ами Аялона, который возглавил ШАБАК после убийства Ицхака Рабина. Аялон не служил в ШАБАКе перед этим.

8 апреля БАГАЦ рассмотрит апелляцию против увольнения Ронена Бара. Апелляцию будут рассматривать трое судей: Ицхак Амит, Ноам Солберг и Дафна Барак-Эрез. Корпорация "Кан" обратилась в Управление судами Израиля с просьбой разрешить трансляцию судебного заседания в прямом эфире.