Более 4 миллионов шекелей в год тратит государство на охрану Яира Нетаниягу, сына премьер-министра

На заседании финансовой комиссии Кнессета, которое проходило по требованию представителей оппозиционных партий, была раскрыта информация о расходах на охрану главы правительства Биньямина Нетаниягу и членов его семьи.

Согласно данным, представленным Общей службой безопасности (ШАБАК), в 2024 году на охрану Биньямина Нетаниягу и членов его семьи было потрачено 12 миллионов шекелей, из которых от 4 миллионов до 6 миллионов тратится на охрану сына премьер-министра Яира Нетаниягу, находящегося в Майами.

На этом же заседании стало известно, что ремонт окна в резиденции семьи Нетаниягу в Кейсарии после атаки БПЛА, обошелся налогоплательщикам в 1,8 миллиона шекелей.

По информации сайта "Мако", на заседании, проходившем в закрытом режиме, сотрудники ШАБАКа заявили, что они могут представить и другие общие данные, но представитель канцелярии главы правительства запретил чиновникам минфина детализировать информацию, сославшись на "проблематичность данных с точки зрения безопасности".

Новостная служба "Кан" передала, что заседание продолжалось около 25 минут, при этом глава финансовой комиссии Моше Гафри объявил о его завершении, несмотря на настойчивые требования депутатов предоставить запрошенные данные в полном объеме.