Внимание, розыск: пропала 17-летняя Ширель Сол Хазиза из Реховота

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Ширель Сол Хазизы из Реховота. 14 февраля ее видели в Иерусалиме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.55, стройная, темные волосы, карие глаза.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9371500.