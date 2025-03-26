Внимание, розыск: пропала 17-летняя Ширель Сол Хазиза из Реховота
время публикации: 26 марта 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 17:16
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Ширель Сол Хазизы из Реховота. 14 февраля ее видели в Иерусалиме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 1.55, стройная, темные волосы, карие глаза.
Описания одежды нет.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9371500.