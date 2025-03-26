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Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Ширель Сол Хазиза из Реховота

Полиция
Розыск
время публикации: 26 марта 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 17:16
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Ширель Сол Хазиза из Реховота
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Ширель Сол Хазизы из Реховота. 14 февраля ее видели в Иерусалиме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.55, стройная, темные волосы, карие глаза.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9371500.

Израиль
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