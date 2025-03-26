Кац призвал жителей Газы: требуйте изгнания ХАМАСа и освобождения заложников

Министр обороны Израиля Исраэль Кац записал обращение к жителям сектора Газы (на иврите), призвав их требовать изгнания ХАМАСа с их территории и немедленного освобождения всех заложников.

Его заявление было приурочено к антивоенным демонстрациям в Байт-Лахии, на севере сектора.

"Армия обороны Израиля вскоре начнет проводить силовые операции в дополнительных районах Газы, и вам придется эвакуироваться и терять все больше и больше территории. Планы уже готовы и одобрены. Учитесь у жителей Байт-Лахии: требуйте изгнания ХАМАСа из Газы и немедленного освобождения всех израильских заложников – это единственный способ остановить войну", – заявил Кац.