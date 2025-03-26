x
26 марта 2025
|
последняя новость: 17:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 марта 2025
|
26 марта 2025
|
последняя новость: 17:37
26 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кац призвал жителей Газы: требуйте изгнания ХАМАСа и освобождения заложников

Газа
Заложники
ХАМАС
Исраэль Кац
время публикации: 26 марта 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 16:58
Кац призвал жителей Газы: требуйте изгнания ХАМАСа и освобождения заложников
AP Photo/Jehad Alshrafi

Министр обороны Израиля Исраэль Кац записал обращение к жителям сектора Газы (на иврите), призвав их требовать изгнания ХАМАСа с их территории и немедленного освобождения всех заложников.

Его заявление было приурочено к антивоенным демонстрациям в Байт-Лахии, на севере сектора.

"Армия обороны Израиля вскоре начнет проводить силовые операции в дополнительных районах Газы, и вам придется эвакуироваться и терять все больше и больше территории. Планы уже готовы и одобрены. Учитесь у жителей Байт-Лахии: требуйте изгнания ХАМАСа из Газы и немедленного освобождения всех израильских заложников – это единственный способ остановить войну", – заявил Кац.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2025

Сотни жителей Газы приняли участие в антивоенной демонстрации