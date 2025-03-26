Количество новых учителей в системе образования сократилось на 22%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2024/2025 учебном году к израильской системе образования присоединились всего 11.624 новых учителя, на 22% (более чем на 3200 человек) меньше, чем в 2023/2024 учебном году.

Доля новых учителей в системе образования снизилась с 7,1% до 5,4%.

В том числе в еврейской системе образования пришли 9942 новых учителя, на 21,5% меньше, чем год назад, а в арабской системе образования – 1681 новый учитель, на 24,2% меньше, чем год назад.

Данные об уходе учителей из системы образования публикуются с трехлетней задержкой. В 2021/2022 учебном году из системы образования ушли 10847 учителей, на 724 учителя больше, чем в 2020/2021 году и на 2689 учителей больше, чем в 2019/2020 году.