В возрасте 98 лет скончался миллиардер Зеэв (Стэф) Вертхаймер

26 марта в возрасте 98 лет скончался Зеэв (Стэф) Вертхаймер, один из наиболее известных израильских бизнесменов, предпринимателей и филантропов.

Он был лауреатом Премии Израиля, а также депутатом Кнессета девятого созыва от партии ДАШ.

Вертхаймер являлся основателем концерна IMC, а также компании "Искар" и многих других.

Его состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов.

Место и время похорон Стэфа Вертхаймера пока не опубликованы.