В возрасте 98 лет скончался миллиардер Зеэв (Стэф) Вертхаймер
время публикации: 26 марта 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 12:56
26 марта в возрасте 98 лет скончался Зеэв (Стэф) Вертхаймер, один из наиболее известных израильских бизнесменов, предпринимателей и филантропов.
Он был лауреатом Премии Израиля, а также депутатом Кнессета девятого созыва от партии ДАШ.
Вертхаймер являлся основателем концерна IMC, а также компании "Искар" и многих других.
Его состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов.
Место и время похорон Стэфа Вертхаймера пока не опубликованы.