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Израиль

В возрасте 98 лет скончался миллиардер Зеэв (Стэф) Вертхаймер

время публикации: 26 марта 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 12:56
В возрасте 98 лет скончался миллиардер Зеэв (Стэф) Вертхаймер
Wikipedia.org

26 марта в возрасте 98 лет скончался Зеэв (Стэф) Вертхаймер, один из наиболее известных израильских бизнесменов, предпринимателей и филантропов.

Он был лауреатом Премии Израиля, а также депутатом Кнессета девятого созыва от партии ДАШ.

Вертхаймер являлся основателем концерна IMC, а также компании "Искар" и многих других.

Его состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов.

Место и время похорон Стэфа Вертхаймера пока не опубликованы.

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