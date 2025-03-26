Война версий: о чем предупреждал ШАБАК перед нападением ХАМАСа

В 2019 году глава общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман предупредил премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что катарские деньги поступают в распоряжение боевого крыла ХАМАСа в Газе. Об этом сообщил корреспондент корпорации "Кан" Сулейман Масуадэ.

Согласно опубликованной информации, Аргаман направил соответствующее письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Тот ответил: "Я вас услышал, процесс будет продолжаться".

Несколько месяцев спустя военная разведка опубликовала аналогичное предупреждение, однако перевод денег продолжался.

Из канцелярии премьер-министра передали: "Никогда на стол премьер-министра не ложился документ, подготовленный разведслужбами, где утверждалось бы, что катарские деньги идут на террор. Напротив, представители оборонных структур раз за разом заявляли, что деньги поступают напрямую нуждающимся, идут на зарплаты чиновников и закупку топлива. В 2020 году премьер-министр получил информацию о том, что ХАМАС переводит четыре миллиона долларов из гражданского бюджета военному крылу, однако делалось это из денег, поступавших из иных источников, не из катарских средств".

26 марта 2025 года журналист газеты "Исраэль а-Йом" Ширит Авитан-Коэн опубликовала отрывки рекомендаций, представленных ШАБАКом в 2022 и 2023 годах.

Как пишет Авитан-Коэн, в 2022 году глава ШАБАКа Ронен Бар рекомендовал "тактику сдержанности и постепенное восстановление сектора Газы".

В 2023 году, за несколько месяцев до нападения на Израиль, Бар представил позицию, согласно которой экономические инвестиции в Газу стабилизируют ситуацию в регионе. В перспективе, по мнению Бара, экономическое процветание ослабило бы потенциал ХАМАСа.

Как пишет "Исраэль а-Йом", 5 октября 2023 года состоялось совещание, в ходе которого Ронен Бар вновь говорил об эффективности процесса экономической помощи Газе. Речь шла о гуманитарных шагах в качестве жестов доброй воли, об увеличении поставок воды и электричества в сектор, а также об увеличении числа жителей Газы, трудоустроенных в Израиле. Все это, согласно публикации, предлагалось главой ШАБАКа.

Из пресс-службы ШАБАКа передали: "Мы вновь являемся свидетелями тенденциозной публикации отрывков засекреченных документов. Речь идет о попытке представить общественности частичную картину, не отражающую всей картины оценок и предупреждений ШАБАКа в период, предшествовавший 7 октября".