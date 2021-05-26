Царь Соломон или Святой Георгий? Загадка древнего амулета

Управлению древностей Израиля был передан амулет византийского периода, найденный 40 лет назад в поселке Арбель. Артефакт, которому около 1500 лет, был обнаружен недалеко от античной синагоги одной из основательниц поселка Товой Хавив и передан государству одним из ее наследников.

На одной стороне бронзового амулета – изображение всадника на скачущем коне, который пронзает копьем лежащего на спине демона в женском обличье. Голова всадника окружена нимбом. Поверх изображения греческая надпись "Единый бог побеждает зло". Под всадником греческий вариант тетраграматтона – запрещенного к произношению имени Всевышнего.

Имя Господа – не единственный магический элемент амулета. На его обратной стороне можно увидеть глаз, в который вонзаются стрелы. Глазу также угрожают два льва, змея, птица и скорпион. Над изображением надпись: "Бог един".

Всадник напоминает Святого Георгия. Как сообщил редакции NEWSru.co.il заместитель начальника отдела по борьбе с расхитителями древностей доктор Эйтан Кляйн, есть те, кто действительно отождествляет изображение с этим христианским святым. "Другие считают, что это святой Сициний. Но мотив известен и как "печать царя Соломона". Святой Георгий атакует змея, а здесь – женский демон. Но принцип тот же самый – защита от зла", – говорит наш собеседник.

"Мы не можем знать, кто именно носил амулет, кроме того, что его вера была монотеистической. Если бы обнаружили амулет там, где он лежал изначально, возможно, в захоронении, нам было бы проще понять, кто был его владельцем. Это могли быть и евреи, и византийцы, и гностики. Скорее всего, это были гностики, для которых было характерно такое использование имени Господа. С другой стороны, находка была сделана на территории, где в те времена располагалось еврейское поселение", – добавляет он.

Это еврейское поселение неоднократно упоминается в Талмуде. Арбель, известный своими мудрецами, был также центром производства льна. Находка свидетельствует, что в V-VI веке в районе озера Кинерет соседствовали последователи разных монотеистических религий. Объединяла их не только вера в единого бога, но и боязнь сглаза.