Коалиция после утверждения бюджета, возвращение Маоза и кризис в "Еш Атид". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отмечает праздник Шавуот со смешанными чувствами. С одной стороны, ему удалось выполнить задачу, которую он ставил перед собой и своими коллегами по коалиции. Бюджет на 2023 и 2024 году утвержден. В израильских политических суевериях бытует примета, согласно которой от бюджета до бюджета коалиции не грозит внезапная смерть, а партнеры крупнейшей партии не имеют возможности эффективно шантажировать своих "старших" товарищей. Само по себе это верно, однако, как показал опыт прошлого правительства, не дает никаких гарантий. В ноябре 2021 года правительство Лапида-Беннета утвердило бюджет, а уже в июне 2022 были объявлены выборы.

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Задача, стоящая перед Нетаниягу перед утверждением бюджета, не была слишком сложной. Экономисты не обнаружили в законе о хозяйственном регулировании, да и в самом бюджете каких-либо серьезных реформ, способных вызвать гнев коалиционных партнеров. Бюджет формировался по той же схеме, по которой Биньямин Нетаниягу (и Ярив Левин) вели коалиционные переговоры: по возможности удовлетворить интересы партнеров по коалиции, обеспечив себе таким образом спокойствие при решении других проблем. Этот принцип не скрыть от глаз наблюдательных граждан. Не случайно 53% респондентов в опросе Panels Politics считают, что бюджет отвечает исключительно интересам партий коалиции. 64% респондентов в опросе Камиля Фукса убеждены, что Нетаниягу капитулировал перед ультраортодоксами. Приговор израильтян бюджету достаточно недвусмысленный.

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Экономическая политика шестого правительства, которое возглавляет Биньямин Нетаниягу, вызывает не меньшее удивление, чем решение премьера в 2011 году пойти на "сделку Шалита". То, что человек, построивший карьеру на необходимости не поддаваться на шантаж террористов, пошел на самую щедрую в истории Израиля сделку по обмену, никто так толком и не объяснил. То, что человек, который в 2003 году пошел на радикальные меры по урезанию пособий, не побоявшись или недооценив масштабы гнева харедим, действует сегодня едва ли не социалистическими методами ("закон об арноне") и даже не пытается подтолкнуть ультраортодоксальную общину к интеграции в израильское общество, если не через службу, то хотя бы через изучение основных предметов в школах, необъяснимо вовсе.

Биньямин Нетаниягу был человеком, который говорил, что людям надо давать "удочки, а не рыбу". Иными словами, что людей надо наделить навыками, позволяющими заботиться о себе, а не кормить с ложечки пособиями. Нетаниягу был автором теории о том, что худой человек везет на себе ожиревшего. Тогда он говорил о частном секторе, как о худом, и о государственном, как об ожиревшем. В той же степени эту метафору можно применить и к соотношению производительного и непроизводительного сектора в Израиле. Нет ничего антирелигиозного в изучении математики или английского языка. Нет ничего антирелигиозного в нежелании государства финансировать учебные заведения, из которых выходят люди, не имеющие навыков, позволяющих заработать себе на хлеб.

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Нетаниягу знает все это, однако действует в прямо противоположном направлении. Почему? Точного ответа на этот вопрос нет, на самом деле, ни у кого.

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Несмотря на утверждение бюджета, небо над головой премьер-министра далеко не безоблачно. При всей неэстетичности и утомительности борьбы вокруг бюджета, она позволяла отодвинуть на второй план проблемы, которые Нетаниягу решать не хочет или не может. И каждая из них может пошатнуть его коалицию сильнее, чем дискуссия вокруг бюджетов для йешив. Израильтяне любят назначать дату принятия тех или иных решений "после праздников". Сейчас для Нетаниягу наступило это "после праздников".

Прежде всего, закон о призыве. ШАС и, в первую очередь, "Яадут а-Тора" согласились отложить утверждение закона до окончания бюджетных баталий. Сейчас пришло время этот вопрос решать, а решения на горизонте нет. Закон, который готовы поддержать ультраортодоксы, наверняка заблокирует БАГАЦ. Закон, который не заблокирует БАГАЦ, вряд ли будет приемлем для харедим. Дата, когда должен быть принят закон, установлена БАГАЦем, и дата эта – начало июля, практически за углом. Коалиция, конечно, обратится в Верховный суд с просьбой дать ей новую отсрочку, и Нетаниягу, человек от религии крайне далекий, будет молиться, чтобы БАГАЦ эту просьбу не отклонил. У премьер-министра есть слабая но все же надежда. В последние месяцы на повестке дня находится предложение о реформе службы, которое поддерживает командование ЦАХАЛа, и есть реальная возможность при наличии достаточного времени, по крайней мере, попытаться разрядить эту мину замедленного действия. Осталось, как в известном анекдоте, "уговорить Ротшильда", то есть "Яадут а-Тора".

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Но, даже если свершится чудо и треугольник – правительство, ультраортодоксы, армия – придет к договоренности, демонстранты на улице Каплан безусловно попытаются поднять новую волну протеста, на сей раз под лозунгом "правительство уклоняющихся от службы". В нынешней политической ситуации Нетаниягу не может выходить из конфликтных положений, не навлекая на себя чей-то гнев, и ему лишь остается выбирать – чей. Бесконечно маневрируя и пытаясь уйти от решений, он неизбежно раздражает всех. И это возвращает нас к вопросу об юридической реформе.

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Выходя из зала заседаний Кнессета после утверждения бюджета, Нетаниягу столкнулся с группой ожидавших его журналистов. Глава правительства уже давно игнорирует вопросы СМИ, делая исключение лишь для 14-го канала. Так случилось и на сей раз. Отвечая на вопросы парламентского корреспондента этого СМИ Моти Кастеля, премьер-министр обмолвился и о юридической реформе. В его ответе не было ничего, даже намекающего на готовность к односторонним шагам. "Реформа возвращается на повестку дня. Мы продолжаем попытки прийти к соглашению, и я надеюсь, что удастся договориться", – сказал он. Первой половины фразы оказалось достаточно, чтобы в оппозиции всё пришло в движение. Бени Ганц пообещал, что "государство содрогнется", если реформа будет утверждена, Яир Лапид заявил, что "слова Нетаниягу не стали сюрпризом, так как мы ему и раньше не доверяли". Лидеры уличных протестов вновь потребовали от оппозиции прекратить переговоры.

Проблема премьера заключается в том, что терпение теряют не только в оппозиции, но и в его собственном доме. 25 мая газета "Маарив а-Шавуа" сообщила, что в "Ликуде" оказывают давление на Нетаниягу, требуя от него обозначить дедлайн переговоров по реформе, ограничив его датой 15 июня. До этого дня должны быть выбраны представители Кнессета в комиссию по назначению судей. Вопреки многочисленным публикациям, министр юстиции Ярив Левин по-прежнему отказывается созывать комиссию, если не будут достигнуты договоренности об изменении ее состава. Нетаниягу и его окружение, в первую очередь, глава коалиционной делегации на переговорах у президента Рон Дермер, крайне недовольны упрямством Левина. По их мнению, Левин зарабатывает себе политический капитал (за счет Нетаниягу), а не пытается найти компромисс.

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Политическое будущее министра юстиции туманно. В беседах с приближенными он раз за разом повторяет, что, даже если подаст в отставку с поста главы минюста, останется лояльным депутатам "Ликуда" и коалиции. В то же время, на этой неделе впервые в опросах появилась опция создания Левином своей партии. Опрос Камиля Фукса дал этой партии шесть мандатов, причем она их отбирает не только у "Ликуда", но и у "Махане Мамлахти". Информация к размышлению для тех, кто считает, что юридическая реформа, идеологом и проводником которой является Левин, получает поддержку лишь на правом краю политического спектра.

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Несмотря на сложности вокруг закона о призыве и непрекращающейся драмы вокруг юридической реформы, в политической системе убеждены, что, если коалиция развалится – это произойдет из-за Итамара Бен-Гвира. Решение разногласий по бюджету с его партией никого в коалиции не обманывает. Всем очевидно, что, не имея возможности, во всяком случае пока, представить достижения на посту министра национальной безопасности, Бен-Гвир продолжит искать поводы для конфликтов с Нетаниягу и, скорее всего, в итоге покинет правительство, оставшись в коалиции, и держа Нетаниягу в постоянном напряжении. Такая ситуация не сможет продолжаться долго.

28 мая правительство утвердит повторное назначение Ави Маоза, главы партии "Ноам", на должность заместителя министра. Еще один политический шаг главы правительства, который у многих вызывает удивление. Не нужно быть ясновидцем, чтобы понимать, что премьер-министр далек от взглядов Ави Маоза, как Земля от Луны. Маоз не приносит с собой богатого приданого в виде фракции, которая могла бы укрепить основу коалиции. Ради голоса одного депутата Нетаниягу сознательно идет на неизбежную обструкцию только за тот факт, что он согласился взять этого депутата в коалицию.

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В оппозиции понимают, что их главная задача сейчас – ждать и использовать любой момент для атаки на правительство. Ганц и Лапид понимают, что время борьбы за голоса избирателей еще не пришло, так как выборов на горизонте нет, и демонстрируют единство, да и тактика их становится все более идентичной. Глава "Махане Мамлахти" постепенно оставляет роль сдержанного и ответственного оппозиционера, и риторика его становится все более острой. Возможно, это связано с давлением представителей уличных протестов, которые откровенно высказывают недовольство тем, что переговоры у президента продолжаются, а оппозиция не назначает крайнего срока их завершения. Можно предположить, что в ближайшее время выпады бывшего министра обороны в адрес Нетаниягу и его коалиции только усилятся.

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Яир Лапид все более озабочен происходящим в его собственной партии. Его не слишком тревожит намерение Рама Бен-Барака баллотироваться против него на праймериз, которые когда-то пройдут в партии. Бен-Барак настолько не соперник для Лапида, что есть в политических кругах те, кто считают, что бывший замглавы "Мосада" выдвинул свою кандидатуру по просьбе Лапида, который хочет таким способом продемонстрировать демократичность партии. Результаты опросов, однако, не могут не тревожить главу "Еш Атид". В опросе Panels Politics он теряет больше мандатов, чем "Ликуд", и эта тенденция не меняется уже недели. На фоне падения в опросах депутаты начали искать "отходные пути". Элазар Штерн практически окончательно решил баллотироваться на пост мэра Хайфы, Орна Барбивай обдумывает возможность баллотироваться на выборах мэра Тель-Авива. Еще несколько депутатов не обнародовали аналогичные намерения, однако не исключено, что и они предпочтут муниципальную карьеру пребыванию во фракции, акции которой падают.

В НДИ продолжают действовать в двух направлениях. Авигдор Либерман призывает Лапида и Ганца покинуть переговоры с Нетаниягу и разъясняет избирателям, что необходимо отделить религию от государства. Вероятнее всего, эта тактика не изменится в обозримом будущем.

После праздника Шавуот летняя сессия Кнессета возобновится и продолжится без перерывов еще два месяца до ее завершения. Сейчас никто не может предсказать, как будет выглядеть политическая и общественная система через 60 дней, однако с уверенностью можно говорить о том, что эти дни будут бурными.

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1 июня в Иерусалиме состоится гей-парад. В Тель-Авиве в это же время состоится марш сторонников юридической реформы. Трудно придумать более символичное совпадение событий для того, чтобы отразить суть происходящего сегодня в Израиле.