Первый ракетный обстрел центра Израиля из Газы за четыре месяца

В 14:00-14:06 26 мая в центре Израиля была слышна тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле. Сработала система ПРО.

В частности, тревога и взрывы были слышны в Герцлии, Кфар Сабе, Петах-Тикве, Рамат а-Шароне, Тель-Авиве, Раанане и многих других населенных пунктах.

По данным ЦАХАЛа, из района Рафиаха по израильской территории было выпущено 12 ракет. В округе А-Шарон зафиксировано по меньшей мере два места падения ракет или крупных фрагментов ракет.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Информация уточняется.

"Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) взяли на себя ответственность за этот ракетный обстрел центральных районов Израиля из сектора Газы.

Отметим, что центральные районы Израиля были обстреляны ракетами впервые с 29 января 2024 года.