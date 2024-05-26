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Израиль

Первый ракетный обстрел центра Израиля из Газы за четыре месяца

время публикации: 26 мая 2024 г., 14:00 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 14:15
Тревога в центре Израиля. Ракетный обстрел, работает ПРО
Olivier Fitoussi/Flash90

В 14:00-14:06 26 мая в центре Израиля была слышна тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле. Сработала система ПРО.

В частности, тревога и взрывы были слышны в Герцлии, Кфар Сабе, Петах-Тикве, Рамат а-Шароне, Тель-Авиве, Раанане и многих других населенных пунктах.

По данным ЦАХАЛа, из района Рафиаха по израильской территории было выпущено 12 ракет. В округе А-Шарон зафиксировано по меньшей мере два места падения ракет или крупных фрагментов ракет.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Информация уточняется.

"Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) взяли на себя ответственность за этот ракетный обстрел центральных районов Израиля из сектора Газы.

Отметим, что центральные районы Израиля были обстреляны ракетами впервые с 29 января 2024 года.

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