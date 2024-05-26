233-й день войны в Израиле. Хронология событий

Воскресенье, 26 мая 2024 года, 233-й день войны "Железные мечи", которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, начиная с 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, уничтожая инфраструктуру ХАМАСа и ликвидируя боевиков. Военные и силы пограничной полиции действуют в Иудее и Самарии. Армия Израиля атакует объекты "Хизбаллы" в Ливане.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 26.05.2024

05:00

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в лагере Ябна в центре Рафаха, на юге сектора.

ЦАХАЛ завершил очередную операцию в Дженине, военнослужащие покидают город.

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа продолжает обстреливать восточные и центральные районы Рафаха, на юге сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в деревню Таль, юго-западней Шхема, задержан подозреваемый.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в лагерь Аль-Амари в Рамалле.

03:00

Продолжаются вооруженные столкновения между боевиками и военными в Дженине.

ЦАХАЛ продолжает действовать в восточных районах Шхема, в основном в Аскаре.

02:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в деревню Мадама, к югу от Шхема, задержаны подозреваемые.

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в лагере Ябна в центре Рафаха, на юге сектора.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали "башню Иман" в Нусейрате, в центре сектора. Есть раненые.

Пограничная полиция действует в лагере Шуафат на севере Иерусалима.

01:00

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Нусейрате, в центре сектора.

Источники в ПА: значительные силы ЦАХАЛа вошли в Дженин. Происходят столкновения. ЦАХАЛ задействовал тяжелую инженерную технику. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Хусан, к западу от Бейт-Лехема.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Ятту, к югу от Хеврона.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Шхем. Происходят столкновения. Задержан подозреваемый.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на востоке и в центре Рафаха, на юге сектора.

00:00

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Джабалии, на севере сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в деревню Умм Сафа, к северу от Рамаллы.

Ливанские источники сообщают об интенсивном обстреле ливанской деревни Кфар Кила со стороны Метулы.

Источники в Газе: не менее шести человек погибли в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Кешта в Рафахе, на юге сектора.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом в Байт-Лахии, на севере сектора.

ХАМАС распространил заявление о том, что в Джабалии (на севере сектора Газы) группы израильских военнослужащих якобы попала в засаду в туннеле – некоторые были убиты, их тела похищены. ЦАХАЛ отреагировал на это заявление ХАМАСа коротким сообщением: "Случаев похищения солдата не было".

-----

Последний сигнал тревоги об обстреле израильской территории из сектора Газы был зафиксирован в 20:29 24 мая. Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – в 15:02 25 мая. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 252 человека. По состоянию на май 2024 года, террористы удерживают 128 человек (живых и мертвых). В их числе 107 мужчин, 17 женщин и двое детей, похищенных в ходе террористической атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года и ранее. Известно, что 39 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Гольдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году). Одна женщина числится пропавшей без вести.

Освобождены/спасены 112 человек: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года, 12 февраля спасены двое заложников. 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа. Трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле более 1500 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 13000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли около 280 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы около 14000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели более 310 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и боевиков-суннитов в Ливане).

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

С начала войны из сектора Газы были запущены около 9100 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы; данные были уточнены 7.04.2024). Около 3500 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Из Сирии были выпущены десятки ракет. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии. 1 апреля был нанесен удар по зданию "консульства" Ирана в Дамаске, убиты высокопоставленные офицеры КСИР.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 35000 убитых с начала войны и примерно 79000 раненых. По данным ООН, около 40% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 20% – женщины, 32% – несовершеннолетние, 8% – пожилые люди.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Начинаются поставки помощи морским путем.

В ночь на 14 апреля Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим". Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.