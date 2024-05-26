ДТП в Хайфе, мотоциклист разбился насмерть

Утром 26 мая в Хайфе на мосту Шмуэль Арад мужчина примерно 35 лет, ехавший на мотоцикле разбился насмерть.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Отметим, что это второе подобное смертельное ДТП в Израиле за сегодняшнее утро. Ранее сообщалось, что насмерть разбился мотоциклист на въезде в Тель-Авив.