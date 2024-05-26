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Израиль

ДТП в Хайфе, мотоциклист разбился насмерть

время публикации: 26 мая 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 10:12
ДТП в Хайфе, мотоциклист разбился насмерть
Пресс-служба МАДА

Утром 26 мая в Хайфе на мосту Шмуэль Арад мужчина примерно 35 лет, ехавший на мотоцикле разбился насмерть.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Отметим, что это второе подобное смертельное ДТП в Израиле за сегодняшнее утро. Ранее сообщалось, что насмерть разбился мотоциклист на въезде в Тель-Авив.

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ДТП на въезде в Тель-Авив, погиб мотоциклист