Подполковник подразделения 8200 подозревается в сексуальных домогательствах к подчиненному

Подполковник разведывательного подразделения 8200 был отстранен от занимаемой должности после того, как один из подчиненных, молодой военнослужащий-сверхсрочник, обвинил офицера в сексуальных домогательствах.

Как сообщила радиостанция "Кан-Бет", подполковник посылал ему неподобающие сообщения, а также встретился с подчиненным дома для интимного свидания.

Жалоба была подана советнице начальника генштаба по вопросам гендера. Совместно с командованием 8200 она решила перевести офицера на пост в другом подразделении, не связанный с командными обязанностями.