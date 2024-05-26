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Израиль

Подполковник подразделения 8200 подозревается в сексуальных домогательствах к подчиненному

время публикации: 26 мая 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 09:57
Подполковник подразделения 8200 подозревается в сексуальных домогательствах к подчиненному
Пресс-служба ЦАХАЛа

Подполковник разведывательного подразделения 8200 был отстранен от занимаемой должности после того, как один из подчиненных, молодой военнослужащий-сверхсрочник, обвинил офицера в сексуальных домогательствах.

Как сообщила радиостанция "Кан-Бет", подполковник посылал ему неподобающие сообщения, а также встретился с подчиненным дома для интимного свидания.

Жалоба была подана советнице начальника генштаба по вопросам гендера. Совместно с командованием 8200 она решила перевести офицера на пост в другом подразделении, не связанный с командными обязанностями.

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