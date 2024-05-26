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Израиль

Ганц представил законопроект о комиссии по расследованию 7 октября

время публикации: 26 мая 2024 г., 12:13 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 13:04
Ганц представил законопроект о комиссии по расследованию 7 октября
Abir Sultan/Pool Photo via AP

Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц представил в секретариат правительства законопроект о создании государственной следственной комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года.

Согласно предложению, представленному Ганцем, комиссия будет изучать события, предшествовавшие нападению ХАМАСа, а также действия военного и политического руководства на первом этапе после начала войны.

Ганц объявил уже на прошлой неделе о намерении подать этот законопроект. Его решение было опубликовано после того, как стало известно о противоречии в версиях премьер-министра Биньямина Нетаниягу и командования ЦАХАЛа. В то время, как глава правительства утверждает, что не получал никаких предупреждений о готовящемся нападении ХАМАСа, в военной разведке утверждают, что по меньшей мере дважды передавали ему предупреждения о планах террористов.

Согласно предложению Ганца, в состав комиссии войдут пять человек. Ее предварительный бюджет составит 15 миллионов шекелей.

Ожидается, что этот законопроект будет отвергнут межминистерской комиссией по законодательству.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024

Ганц призвал создать государственную комиссию по расследованию событий 7 октября