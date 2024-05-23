x
23 мая 2024
|
последняя новость: 21:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 мая 2024
|
23 мая 2024
|
последняя новость: 21:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ганц призвал создать государственную комиссию по расследованию событий 7 октября

время публикации: 23 мая 2024 г., 21:20 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 21:36
Ганц призвал создать государственную комиссию по расследованию событий 7 октября
Yonatan Sindel/Flash90

Председатель партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц, партнер премьер-министра Биньямина Нетаниягу по коалиции и член военного кабинета, потребовал создания государственной комиссии по расследованию событий, связанных с нападением ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

"С самой страшной катастрофы в истории государства Израиль прошло почти восемь месяцев. Все мы видели тяжелые кадры похищения в Нахаль-Оз. Все мы свидетели публичной полемики по вопросу, что сообщили премьер-министру, а что нет. Нет сомнений, что события 7 октября стали потрясением для всех нас, и мы обязаны извлечь из нее уроки", – сказал он.

23 мая пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в период с марта по июль военная разведка (АМАН) четырежды отправляла главе правительства Биньямину Нетаниягу письма с предупреждениями о том, что враги Израиля рассчитывают на ослабление потенциала сдерживания из-за раскола в обществе, вызванного юридической реформой.

Канцелярия Нетаниягу выступила с ответом. канцелярии подчеркивается: "Что же касается содержащегося в документах утверждения о негативном влиянии разобщенности в Израиле на наших врагов, то об этом неоднократно предупреждал сам премьер-министр в связи с явлением отказничества", – говорится в нем.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024

Канцелярия премьера опровергает, что в марте АМАН предупреждал о подготовке атаки ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2024

Нетаниягу в ответ Ганцу: "Он ставит ультиматум главе правительства вместо ХАМАСа"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2024

Бени Ганц поставил Нетаниягу ультиматум с "дедлайном" 8 июня