Заявляя о похищении израильского солдата, ХАМАС демонстрирует оружие, которое не использует ЦАХАЛ

По состоянию на утро 26 мая ХАМАС продолжает утверждать, что в Джабалии были убиты, ранены и похищены израильские военнослужащие. Демонстрируются оружие и амуниция, якобы принадлежавшие этим солдатам.

ЦАХАЛ информацию о похищении опровергает. Сведения о погибших военнослужащих утром 26 мая не публиковались (последняя такая публикация была 22 мая).

На фото, опубликованном ХАМАСом, демонстрируется оружие, похожее на пистолет-пулемет Scorpion EVO 3, чешского или словацкого производства, с глушителем. ЦАХАЛ это оружие не использует (во всяком случае, среди официальных покупателей данного оружия Израиль не значится). Данное оружие есть у египетской полиции, и могло попасть в Газу из Египта.

Впрочем, некоторые специалисты по оружию полагают, что израильский спецназ может использовать и Scorpion EVO 3, хотя это не афишируется.

С заявлением о нападении на израильских военных в туннеле в Джабалии, убийстве или ранении и похищении по меньшей мере одного военнослужащего, выступил в ночь на 26 мая представитель ХАМАСА "Абу Убайда". После его заявления началось празднование данной "победы" в Палестинской автономии и в Ливане, в частности в лагере палестинских беженцев Эйн аль-Хильуэ.