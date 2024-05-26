Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант Саар Судэи, 20 лет, из Тель-Авива, боец батальона "Ротем" бригады "Гивати".

Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщила, что в бою на юге сектора Газы тяжело ранен резервист специального подразделения "Лотар Эйлат" дивизии "Эдом".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 284 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 636 военнослужащих ЦАХАЛа.