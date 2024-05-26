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Израиль

В бою в Джабалии был ранен подполковник Итамар Эйтам, сын экс-министра Эфи Эйтама

время публикации: 26 мая 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 09:55
В Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

В бою в Джабалии, на севере сектора Газы, был ранен подполковник Итамар Эйтам – командир 6828-го резервного батальона бригады "Бислах", сын бывшего депутата Кнессета и министра Эфи Эйтама, сообщает INN.

В сообщении сказано, что Итамар получил ранение средней тяжести в результате снайперского обстрела. Он был доставлен в больницу, прооперирован, уже утром в воскресенье сообщил, что нормально себя чувствует и призвал молиться за его сослуживца и родственника Томера, который был тяжело ранен в том же бою.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в субботу, 25 мая, боец (резервист) 6828-го батальона бригады "Бислах" получил тяжелое ранение. Вероятно, речь идет о том же инциденте.

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Боец бригады "Бислах" тяжело ранен в бою на севере сектора Газы