В бою в Джабалии был ранен подполковник Итамар Эйтам, сын экс-министра Эфи Эйтама

В бою в Джабалии, на севере сектора Газы, был ранен подполковник Итамар Эйтам – командир 6828-го резервного батальона бригады "Бислах", сын бывшего депутата Кнессета и министра Эфи Эйтама, сообщает INN.

В сообщении сказано, что Итамар получил ранение средней тяжести в результате снайперского обстрела. Он был доставлен в больницу, прооперирован, уже утром в воскресенье сообщил, что нормально себя чувствует и призвал молиться за его сослуживца и родственника Томера, который был тяжело ранен в том же бою.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в субботу, 25 мая, боец (резервист) 6828-го батальона бригады "Бислах" получил тяжелое ранение. Вероятно, речь идет о том же инциденте.