Источники: ЦАХАЛ нанес удар по цели на юго-западе Ливана
время публикации: 26 мая 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 12:28
Ливанские источники сообщают, что около полудня 26 мая ЦАХАЛ нанес удар по цели в Накуре, на юго-западе Ливана. Опубликовано видео с места происшествия.
Судя по представленному видео, была атакована цель на улице Бурдж ан-Накура, рядом с местным отделением Western Union.
По всей видимости, удар был точечным.
На момент публикации неизвестно, кто именно был целью.