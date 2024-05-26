Источники: ЦАХАЛ нанес удар по цели на юго-западе Ливана

Ливанские источники сообщают, что около полудня 26 мая ЦАХАЛ нанес удар по цели в Накуре, на юго-западе Ливана. Опубликовано видео с места происшествия.

Судя по представленному видео, была атакована цель на улице Бурдж ан-Накура, рядом с местным отделением Western Union.

По всей видимости, удар был точечным.

На момент публикации неизвестно, кто именно был целью.