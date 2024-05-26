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Израиль

Источники: ЦАХАЛ нанес удар по цели на юго-западе Ливана

время публикации: 26 мая 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 12:28

Ливанские источники сообщают, что около полудня 26 мая ЦАХАЛ нанес удар по цели в Накуре, на юго-западе Ливана. Опубликовано видео с места происшествия.

Судя по представленному видео, была атакована цель на улице Бурдж ан-Накура, рядом с местным отделением Western Union.

По всей видимости, удар был точечным.

На момент публикации неизвестно, кто именно был целью.

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