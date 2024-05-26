Столкновения между полицией и "харедим" на горе Мерон, пострадали 19 полицейских

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в течение дня в столкновениях с представителями ультраортодоксальной общины на горе Мерон пострадали 19 полицейских.

В полиции подчеркивают, что на период празднования Лаг ба-Омер гора Мерон была объявлена закрытой зоной по распоряжению Управления тылом. Вопреки этому запрету более тысячи представителей ультраортодоксальной общины прибыли в закрытую зону и попытались прорваться к месту погребения рабби Шимона Бар-Йохая, вступив в столкновения с полицией и оказывая сопротивление.

Полиция сообщает, что нарушители правопорядка сломали и испортили оборудование и ограждения, установленные в закрытой зоне.

Около тысячи правонарушителей были выдворены с горы Мерон.

В то же время в социальные сети было выложено видео, на котором запечатлено, как боец пограничной полиции толкает пожилого мужчину, который падает на землю.

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал от полиции провести расследование случаев насилия полицейских на горе Мерон и наказать полицейского, толкнувшего пожилого человека. "Я решительно осуждаю случи насилия полиции в отношении простых граждан", – заявил министр.

Пресс-служба правоохранительных органов распространила заявление, в котором говорится, что полиция относится серьезно к инцидентам, подобным тому, что был запечатлен на видео. Пограничник, толкнувший мужчину, отстранен от участия в оперативных мероприятиях до окончания проводимой проверки.