Нетаниягу объявил, что отвергает предложение переговорной группы по сделке с ХАМАСом

Перед началом заседания "узкого" военного кабинета, на котором среди прочего должны были обсуждаться новые предложения переговорной группы по сделке с ХАМАСом и возобновление переговоров об освобождении заложников, канцелярия премьер-министра распространила заявление, в котором говорится, что Нетаниягу отвергает предложения "переговорщиков".

Редакция Newsru.co.il приводит полный текст, полученный из канцелярии главы правительства: "В то время как премьер-министр Нетаниягу вновь и вновь предоставлял переговорной группе расширенный мандат на освобождение наших похищенных, Синуар продолжает требовать прекращения войны, вывода ЦАХАЛа из сектора Газа и сохранения ХАМАСа в неприкосновенности, чтобы он мог снова осуществлять зверства 7 октября. Премьер-министр категорически против этого. Сообщения, исходящие от переговорной группы, только ужесточают позицию ХАМАСа, наносят вред семьям и отдаляют освобождение наших похищенных".

На прошлой неделе СМИ сообщали, что новое предложение по сделке было сформировано главой штаба по поиску похищенных генерал-майором запаса Ницаном Алоном. Радиостанция "Кан Бет" отмечала, что этот документ предлагает "компромисс по вопросу, вызывающему разногласия между Израилем и ХАМАСом".