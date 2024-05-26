x
26 мая 2024
|
последняя новость: 21:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 мая 2024
|
26 мая 2024
|
последняя новость: 21:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу объявил, что отвергает предложение переговорной группы по сделке с ХАМАСом

время публикации: 26 мая 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 21:31
Нетаниягу объявил, что отвергает предложение переговорной группы по сделке с ХАМАСом
Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Перед началом заседания "узкого" военного кабинета, на котором среди прочего должны были обсуждаться новые предложения переговорной группы по сделке с ХАМАСом и возобновление переговоров об освобождении заложников, канцелярия премьер-министра распространила заявление, в котором говорится, что Нетаниягу отвергает предложения "переговорщиков".

Редакция Newsru.co.il приводит полный текст, полученный из канцелярии главы правительства: "В то время как премьер-министр Нетаниягу вновь и вновь предоставлял переговорной группе расширенный мандат на освобождение наших похищенных, Синуар продолжает требовать прекращения войны, вывода ЦАХАЛа из сектора Газа и сохранения ХАМАСа в неприкосновенности, чтобы он мог снова осуществлять зверства 7 октября. Премьер-министр категорически против этого. Сообщения, исходящие от переговорной группы, только ужесточают позицию ХАМАСа, наносят вред семьям и отдаляют освобождение наших похищенных".

На прошлой неделе СМИ сообщали, что новое предложение по сделке было сформировано главой штаба по поиску похищенных генерал-майором запаса Ницаном Алоном. Радиостанция "Кан Бет" отмечала, что этот документ предлагает "компромисс по вопросу, вызывающему разногласия между Израилем и ХАМАСом".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2024

Министры кабинета войны обсудят стратегию переговоров с ХАМАСом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2024

Ганц у "красной черты", "дипломатическое цунами" на службе коалиции. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024

ЦАХАЛ: АМАН предупреждал Нетаниягу о "7 октября". Канцелярия Нетаниягу опубликовала опровержение
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2024

"Узкий" кабинет по ведению войны обсуждает новое предложение по сделке с ХАМАСом