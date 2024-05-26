Мири Регев угрожает иском авторам программы "А-Макор" 13 канала

Министр транспорта Мири Регев отправила "предупредительное письмо" редакции программы "А-Макор" 13 канала ИТВ, в которой в конце минувшей недели показали интервью с ее бывшим советником Йонатаном Йосефом. В письме указано, что за этим документом последует судебный иск.

В этой программе рассказали о ряде случаев спорного поведения Регев и ее приближенных, о процессе принятия решений, который идет вразрез с правилами и возможно, с законом, о попытках отвлечь внимание общественности от проступков при помощи натравливания одной группы населения на другую.

Мири Регев заявила, что "показанное в эфире журналистское расследование заполнено неправдой и полуправдой, искажением фактов и грубой ложью". В письме, которое подготовил адвокат Амит Хадад, сказано, что Йонатан Йосеф представлен в этой программе как человек, уволившийся из министерства транспорта после 7 октября по идеологическим соображениям, хотя авторы знали, что это не так.

"Йосеф завершил свою работу руководителя штаба в министерстве транспорта еще в июле 2023 года в связи с недочетами в его работе, и был переведен на другую должность", – сказано в письме от имени Мири Регев.

В письме также указано, что некоторые документы, которые упоминаются в расследовании, создал сам Йонатан Йосеф, и об этих документах не было известно ни министру транспорта, ни генеральному директору министерства, и никому другому. "Если бы вы выполнили элементарную журналистскую работу и проверили истинность ложных утверждений человека, страдающего психиатрическим заболеванием, вы сами бы это обнаружили", – сказано в письме, выдержки из которого приводит издание "Сругим".