Тысячи израильтян провожают в последний путь Ханана Яблонка, тело которого ЦАХАЛ эвакуировал из Газы

Тысячи израильтян провожают в последний путь Ханана Яблонка, убитого на фестивале Nova, и тело которого на прошлой неделе в ходе операции ЦАХАЛа было возвращено из сектора Газы.

Ранее семья погибшего обратилась к израильтянам с просьбой прийти на похороны и тем самым выразить поддержку семьям похищенным и потребовать от правительства ускорить возвращение 125 израильтян, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы.

Точкой сбора участников траурной процессии стал дом родителей Ханана Яблонка в Тель-Авиве, от которого процессия прошла к тель-авивскому кладбищу Кирьят-Шауль.

24 мая было разрешено к публикации, что в ходе операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в Джабалии, на севере сектора Газы, были найдены и возвращены в Израиль трех похищенных заложников: 42-летнего Ханана Яблонка, 30-летнего гражданина Мексики и Франции, бойфренда Шани Лук Ориона Эрнандеса-Раду, 59-летнего Мишеля (Михаэля) Нисенбуама.