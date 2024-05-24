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Израиль

Разрешено к публикации: в секторе Газы найдены тела трех заложников

время публикации: 24 мая 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 11:30
Разрешено к публикации: в Рафиахе найдены тела трех заложников
Разрешено к публикации: в Рафиахе найдены тела трех заложников
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в Джабалии, на севере сектора Газы, были найдены и возвращены в Израиль останки трех похищенных заложников.

Названы их имена:

Ханан Яблонка (42), отец двоих детей, был убит на фестивале Nova

Орион Эрнандес-Раду, 30 лет, гражданин Мексики и Франции, бойфренд Шани Люк, участвовал в фестивале Nova, был убит в районе Мефальсим вместе с подругой.

Мишель (Михаэль) Нисенбаум, 59 лет, из Сдерота, был убит при попытке добраться до штаба дивизии Газы, где служила его внучка.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2023

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 октября 2023

Список погибших в ходе войны Израиля с террором, начавшейся в октябре 2023 года (обновляется)