Разрешено к публикации: в секторе Газы найдены тела трех заложников
время публикации: 24 мая 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 11:30
Разрешено к публикации: в ходе операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в Джабалии, на севере сектора Газы, были найдены и возвращены в Израиль останки трех похищенных заложников.
Названы их имена:
Ханан Яблонка (42), отец двоих детей, был убит на фестивале Nova
Орион Эрнандес-Раду, 30 лет, гражданин Мексики и Франции, бойфренд Шани Люк, участвовал в фестивале Nova, был убит в районе Мефальсим вместе с подругой.
Мишель (Михаэль) Нисенбаум, 59 лет, из Сдерота, был убит при попытке добраться до штаба дивизии Газы, где служила его внучка.
Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком
Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)
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