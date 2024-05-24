Разрешено к публикации: в секторе Газы найдены тела трех заложников

Разрешено к публикации: в ходе операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в Джабалии, на севере сектора Газы, были найдены и возвращены в Израиль останки трех похищенных заложников.

Названы их имена:

Ханан Яблонка (42), отец двоих детей, был убит на фестивале Nova

Орион Эрнандес-Раду, 30 лет, гражданин Мексики и Франции, бойфренд Шани Люк, участвовал в фестивале Nova, был убит в районе Мефальсим вместе с подругой.

Мишель (Михаэль) Нисенбаум, 59 лет, из Сдерота, был убит при попытке добраться до штаба дивизии Газы, где служила его внучка.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)