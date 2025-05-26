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Израиль

В "Дегель а-Тора" угрожают выйти из коалиции

Призыв ультраортодоксов
Яадут а-Тора
время публикации: 26 мая 2025 г., 20:01 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 20:19
Раввин Моше Гилель Гирш
Chaim Goldberg/Flash90

Раввин Моше Гилель Гирш, один из лидеров литовского направления в ультраортодоксальном движении, заявил, что взвешивается возможность выхода партии "Дегель а-Тора" из коалиции.

Этот шаг обсуждается на фоне отсутствия прогресса в продвижении закона о призыве.

Согласно опубликованной информации, этому заявлению предшествовала встреча раввина Гирша с главой хасидского двора Гур. Лидер гурских хасидов является духовным лидером партии "Агудат Исраэль", которая вместе с "Дегель а-Тора" формирует блок "Яадут а-Тора".

Раввин Гирш заявил, что беседовал с несколькими влиятельными раввинами ультраортодоксального мира, и они поддерживают намерение "Дегель а-Тора" выйти из правительства. В настоящий момент неясно, последуют ли за ними хасиды из партии "Агудат Исраэль".

Израиль
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