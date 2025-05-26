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Израиль

Нетаниягу: "Я надеюсь, что мы сможем сообщить хорошие новости, если не сегодня, так завтра"

Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 26 мая 2025 г., 19:43 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 20:31
Нетаниягу: "Я надеюсь, что мы сможем сообщить хорошие новости, если не сегодня, так завтра"
кадр из видео, опубликованного в соцсети Х

По случаю Дня Иерусалима премьер-министр Биньямин Нетаниягу в социальных сетях опубликовал видео, снятое в археологическом парке "Город Давида". Он рассказывает историю Дороги паломников, найденной археологами под землей.

Нетаниягу говорит, что несколько раз в своей истории евреи "теряли" Иерусалим и вновь его "находили".

Видеоблог премьер-министра с недавнего времени ведется в виде интервью. Человек, находящийся за кадром, задает Нетаниягу вопросы, а тот в непринужденной форме на них отвечает.

На вопрос о заложниках Нетаниягу отвечает: "Сейчас ЦАХАЛ ведет интенсивные боевые действия в Газе, и мы вынуждены противостоять беспочвенным обвинениям международного сообщества. Мы делаем все, чтобы победить ХАМАС и освободить наших заложников, и это наша главная цель".

"Я надеюсь, что мы сможем сообщить хорошие новости, если не сегодня, то завтра", – сказал Нетаниягу.

Источники в канцелярии премьер-министра, поясняя слова Нетаниягу, заявили, что он не имел в виду конкретную дату, а говорил о предпринимаемых усилиях для освобождения заложников.

Израиль
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