Баарав-Миара: "Нетаниягу не может назначать нового главу ШАБАКа"

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала свое заключение по поводу процесса назначения нового юридического советника правительства.

Баарав-Миара опубликовала заявление, в котором говорится, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу находится в состоянии конфликта интересов. Назначать нового главу ШАБАКа должен другой министр, и очень сомнительно, что назначение Давида Зини может быть реализовано", - говорится в заключении юридического советника правительства.

Глава коалиции Офир Кац заявил: "Крайне политизированная юридический советник правительства, всеми силами держащаяся за свое место, срывает назначение достойного человека на критически важную должность в государстве Израиль, и делает это только именем своей войны против нынешнего правительства. Премьер-министр должен продолжать процесс назначения, Зини должен быть назначен, а она должна уйти домой. Немедленно".