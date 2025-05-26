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Израиль

Произошла очередная задержка с открытием нового пункта выдачи гуманитарной помощи в Газе

Газа
время публикации: 26 мая 2025 г., 20:13 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 20:13
Произошла очередная задержка с открытием нового пункта выдачи гуманитарной помощи в Газе
AP Photo/Leo Correa

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающая за работу нового пункта выдачи гуманитарной помощи в районе Таль ас-Султан в Рафиахе (Рафахе), сообщила, что сегодня он не откроется.

Компания сообщает, что причиной задержки стали логистические проблемы. Ожидается, что пункт откроется завтра.

Еще три пункта выдачи помощи должны открыться до конца этой недели.

Ранее стало известно, что генеральный директор GHF Джейк Вуд ушел в отставку. Журналист Амит Сегаль сообщил: "По его словам, новый план не может быть реализован в рамках принципов гуманности и независимости".

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