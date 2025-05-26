Ганц призвал Зини не становиться главой ШАБАКа

Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц призвал генерал-майора Давида Зини отказаться от предложенной ему должности главы главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Выступая на заседании фракции, Ганц заявил, что назначение Зини – это "диверсия против оборонной системы страны".

"Если ШАБАК погрязнет в политических дрязгах – угроза нависнет над всеми нами", - сказал он.

Ганц прокомментировал слова Зини о том, что война с ХАМАСом будет "вечной".

"Я согласен с тем, что война будет длиться вечно. Если речь идет о вечной войне, то совершенно очевидно, что первейшая миссия – это возвращение всех заложников", - сказал Ганц.