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Израиль

Ганц призвал Зини не становиться главой ШАБАКа

ШАБАК
Бени Ганц
время публикации: 26 мая 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 15:49
Ганц призвал Зини не становиться главой ШАБАКа
Noam Revkin Fenton/Flash90; Oren Ben Hakoon/Flash90

Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц призвал генерал-майора Давида Зини отказаться от предложенной ему должности главы главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Выступая на заседании фракции, Ганц заявил, что назначение Зини – это "диверсия против оборонной системы страны".

"Если ШАБАК погрязнет в политических дрязгах – угроза нависнет над всеми нами", - сказал он.

Ганц прокомментировал слова Зини о том, что война с ХАМАСом будет "вечной".

"Я согласен с тем, что война будет длиться вечно. Если речь идет о вечной войне, то совершенно очевидно, что первейшая миссия – это возвращение всех заложников", - сказал Ганц.

Израиль
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