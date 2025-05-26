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Израиль

Бен-Гвир и его коллеги по партии побывали на Храмовой горе

Иерусалим
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 26 мая 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 12:11
Бен-Гвир и его коллеги по партии побывали на Храмовой горе
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр по делам Негева, Галилеи и национальной стойкости Ицхак Вассерлауф и депутат Кнессета Ицхак Крейцер от партии "Оцма Йехудит" поднялись на Храмовую гору во время празднования Дня Иерусалима.

При этом Бен-Гвир заявился, что сегодня "молится за успех нового главы ШАБАКа".

Отметим, что Давид Зини пока не утвержден в этой должности.

Израиль
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