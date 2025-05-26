Ожидается одобрение правительством призыва до 450 тысяч резервистов

Сегодня, 26 мая, правительство Израиля должно одобрить призыв до 450 тысяч резервистов к 31 августа 2025 года. Это решение кабинета министров сталкивается со значительными юридическими сложностями, отмечает политический обозреватель "Кан" Михаэль Шемеш.

В своем выступлении на ежегодной конференции Всеизраильской коллегии адвокатов юридический советник правительства Гали Баарав-Миара отметила, что нарушается "базовое чувство справедливости", так как на общество бремя воинской службы распределяется неравномерно.

По мнению юридического советника правительства, кабинет министров не действует оптимально в вопросе организации призыва ультраортодоксов. Свое выступление на форуме она завершила словами: "Поведение правительства, не продвигающего этот вопрос, несовместимо с потребностями армии и конституционным правом на равенство".

В публикации также отмечается, что один день воинской службы одного резервиста обходится налогоплательщику примерно в 1000 шекелей.