Два несчастных случаях на стройках подряд: возле Иерусалима и в округе Яркон

На строительной площадке возле перекрестка Аль-Хадар в Иерусалимском округе с большой высоты упал строительный рабочий.

По словам представителей "Маген Давид Адом", мужчина в возрасте 48 лет получил множественные крайне тяжелые травмы, к приезду медиков он не дышал, и у него не было пульса.

Медики смогли реанимировать его, после чего погрузили пострадавшего в реанимационный автомобиль и эвакуировали в больницу в тяжелом и нестабильном состоянии.

Вскоре поступило сообщение о похожем случае: в окружном совете Дром а-Шарон рабочий упал с высоты трех метров. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Бейлинсон".