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Израиль

Два несчастных случаях на стройках подряд: возле Иерусалима и в округе Яркон

время публикации: 26 мая 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 11:02
Два несчастных случаях на стройках подряд: возле Иерусалима и в округе Яркон
Пресс-служба МАДА

На строительной площадке возле перекрестка Аль-Хадар в Иерусалимском округе с большой высоты упал строительный рабочий.

По словам представителей "Маген Давид Адом", мужчина в возрасте 48 лет получил множественные крайне тяжелые травмы, к приезду медиков он не дышал, и у него не было пульса.

Медики смогли реанимировать его, после чего погрузили пострадавшего в реанимационный автомобиль и эвакуировали в больницу в тяжелом и нестабильном состоянии.

Вскоре поступило сообщение о похожем случае: в окружном совете Дром а-Шарон рабочий упал с высоты трех метров. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Бейлинсон".

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