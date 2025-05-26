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Израиль

Охранники тюрьмы "Римоним" обнаружили четыре заточки в буханках хлеба

время публикации: 26 мая 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 10:10
Охранники тюрьмы "Римоним" обнаружили четыре заточки в буханках хлеба
Chaim Goldberg/Flash90

В тюрьме "Римоним-Офек" пресечена попытка доставки холодного оружия: в хранящемся в морозильнике кухни хлебе обнаружили четыре самодельных ножа из заточенной стали.

По всей видимости, оружие было заранее запечено в хлебе. Находки конфискованы, ведется расследование.

В Службе тюрем подчеркивают, что сотрудники ШАБАС будут категорически пресекать любую попытку доставки запрещенных предметов на территорию тюрьмы.

Израиль
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