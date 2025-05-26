Охранники тюрьмы "Римоним" обнаружили четыре заточки в буханках хлеба

В тюрьме "Римоним-Офек" пресечена попытка доставки холодного оружия: в хранящемся в морозильнике кухни хлебе обнаружили четыре самодельных ножа из заточенной стали.

По всей видимости, оружие было заранее запечено в хлебе. Находки конфискованы, ведется расследование.

В Службе тюрем подчеркивают, что сотрудники ШАБАС будут категорически пресекать любую попытку доставки запрещенных предметов на территорию тюрьмы.