Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 26 мая, температура повысится и будет выше среднесезонной. Очень жарко. Шарав. Переменная облачность. Вечером на севере и в центре возможны дожди, преимущественно слабые.

В Иерусалиме – 21-35 градусов, в Тель-Авиве – 20-32, в Хайфе – 21-30, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 19-40, в Мицпе-Рамоне – 24-39, на побережье Мертвого моря – 28-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-30, в Ариэле – 21-36, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-31, на Голанских высотах – 21-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн – 30-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 15 км/ч).

Во вторник-среду температура понизится до среднесезонной. В четверг ожидается небольшое повышение температуры.