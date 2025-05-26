Источники в Иерусалиме опровергают информацию арабских СМИ о переговорах в Каире

Корреспондент корпорации "Кан" Сулейман Масуде сообщил, что источники в Иерусалиме опровергают появившиеся в арабских СМИ сообщения о том, что в понедельник израильская делегация прибудет в Каир для продолжения переговоров.

"В данный момент мы не планируем отправку делегации в Каир", – цитирует источник новостная служба "Кан".

О том, что в понедельник, 26 мая, в Каир должна прибыть израильская делегация, одним из первых сообщил саудовский канал "Аль-Хадат". По данным телеканала, в Каире должны были продолжиться опосредованные переговоры с ХАМАС.