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Израиль

Источники в Иерусалиме опровергают информацию арабских СМИ о переговорах в Каире

Израиль
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Заложники
Египет
время публикации: 26 мая 2025 г., 00:25 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 00:25
Источники в Иерусалиме опровергают информацию арабских СМИ о переговорах в Каире
AP Photo/Ariel Schalit

Корреспондент корпорации "Кан" Сулейман Масуде сообщил, что источники в Иерусалиме опровергают появившиеся в арабских СМИ сообщения о том, что в понедельник израильская делегация прибудет в Каир для продолжения переговоров.

"В данный момент мы не планируем отправку делегации в Каир", – цитирует источник новостная служба "Кан".

О том, что в понедельник, 26 мая, в Каир должна прибыть израильская делегация, одним из первых сообщил саудовский канал "Аль-Хадат". По данным телеканала, в Каире должны были продолжиться опосредованные переговоры с ХАМАС.

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