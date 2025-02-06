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Израиль

Предъявлены обвинения тюремщику, проносившему заключенным террористам телефоны

Прокуратура
ШАБАС
время публикации: 06 февраля 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 14:06
Предъявлены обвинения тюремщику, проносившему заключенным террористам телефоны
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура представила в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Мухаммада Асада из деревни Кисра-Смеа, работавшего охранником в тюрьме "Декель", где содержатся заключенные за преступления в сфере безопасности, и проносившего для заключенных наркотики, мобильные телефоны и другие запрещенные вещи за денежное вознаграждение.

По данным обвинительного заключения, с Мухаммадом Асадом связались представители заключенного, который содержался в тюрьме "Декель", и попросили его пронести наркотики, телефоны и другие предметы. Асад получал вознаграждение наличными, в обмен на них он не менее пяти раз проносил запрещенные предметы в тюрьму, передавая их заключенным или пряча в заранее оговоренных местах.

На каком-то этапе Асаду и его жене начали звонить с угрозами. Он сообщил об угрозах в полицию, однако скрыл факт своей противоправной деятельности. При обыске в его доме были обнаружены сумка с наркотиками, два USB-накопителя и складной нож, которые, по имеющимся подозрениям, он планировал пронести в тюрьму, но еще не успел это сделать.

Мухаммаду Асаду предъявлены обвинения во взяточничестве, контрабанде запрещенных предметов и средств связи с тюрьму, хранении наркотиков и в распространении наркотиков.

Израиль
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