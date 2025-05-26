Внимание, розыск: пропал 22-летний Сегев Окунь из Гиватаима

Полиция Израиля просит помощи в розыске 22-летнего Сегева Окуня из Гиватаима. В последний раз его видели утром 26 мая около его дома на улице Кибуц Галуйот в Гиватаиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, полного телосложения, короткая борода. Обычно в очках синего цвета.

Описание одежды и обуви: светло-голубые/серые спортивные штаны, светло-коричневая рубашка, белая бейсболка с надписью "Italia", темно-синие кроссовки. При себе имел красно-черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.