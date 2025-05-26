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Израиль

Внимание, розыск: пропал 22-летний Сегев Окунь из Гиватаима

Полиция
Розыск
время публикации: 26 мая 2025 г., 13:04 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 13:07
Внимание, розыск: пропал 22-летний Сегев Окунь из Гиватаима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 22-летнего Сегева Окуня из Гиватаима. В последний раз его видели утром 26 мая около его дома на улице Кибуц Галуйот в Гиватаиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, полного телосложения, короткая борода. Обычно в очках синего цвета.

Описание одежды и обуви: светло-голубые/серые спортивные штаны, светло-коричневая рубашка, белая бейсболка с надписью "Italia", темно-синие кроссовки. При себе имел красно-черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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