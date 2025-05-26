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Израиль

На западе Иерусалима тушат лесной пожар

Иерусалим
Погода
Пожары
время публикации: 26 мая 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 12:16
На западе Иерусалима тушат лесной пожар
Chaim Goldberg/Flash90

Днем 26 мая, на фоне жаркой и сухой погоды, в районе Хар-Ноф, на западе Иерусалима, вспыхнул лесной пожар, который распространяется в сторону шоссе 16.

Для тушения пожары задействованы специальная авиация и наземные пожарные расчеты.

Информация уточняется.

Запрет на разведение костров

В условиях крайне жаркой и сухой погоды высока вероятность возникновения сильных лесных и полевых пожаров.

Пожарная служба и Управление природы и парков сообщают: разжигание костров на территории природных заповедников, национальных парков, кемпингах и ночных стоянках и на открытых территориях запрещено.

Запрет вводится на фоне экстремальных погодных условий, вызывающих опасения возникновения и распространения пожаров по всей стране.

В этом сезоне неоднократно во многих районах Израиля, включая Иерусалим, возникали сильные лесные и полевые пожары на фоне жаркой погоды.

Израиль
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