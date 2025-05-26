На западе Иерусалима тушат лесной пожар

Днем 26 мая, на фоне жаркой и сухой погоды, в районе Хар-Ноф, на западе Иерусалима, вспыхнул лесной пожар, который распространяется в сторону шоссе 16.

Для тушения пожары задействованы специальная авиация и наземные пожарные расчеты.

Информация уточняется.

Запрет на разведение костров

В условиях крайне жаркой и сухой погоды высока вероятность возникновения сильных лесных и полевых пожаров.

Пожарная служба и Управление природы и парков сообщают: разжигание костров на территории природных заповедников, национальных парков, кемпингах и ночных стоянках и на открытых территориях запрещено.

Запрет вводится на фоне экстремальных погодных условий, вызывающих опасения возникновения и распространения пожаров по всей стране.

В этом сезоне неоднократно во многих районах Израиля, включая Иерусалим, возникали сильные лесные и полевые пожары на фоне жаркой погоды.