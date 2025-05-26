Ливан первым может разоружить ХАМАС. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного корреспондента и обозревателя Давида Шарпа.

В этом выпуске: визит Абу-Мазена в Ливан, первый шаг к разоружению палестинских группировок и ослабление ХАМАСа в Южном Ливане.

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас (Абу-Мазен) совершил беспрецедентный визит в Ливан, который, по мнению многих, может стать поворотным моментом в борьбе с вооружёнными палестинскими организациями, базирующимися в лагерях беженцев. Этот визит прошёл на фоне ощутимого ослабления "Хизбаллы" и растущего консенсуса внутри Ливана о необходимости вернуть государству монополию на применение силы.

Новый курс ливанских властей, поддерживаемый международным сообществом, направлен на мирное, но решительное разоружение радикальных группировок, включая ХАМАС. Именно поэтому в процесс был привлечён Абу-Мазен – символ умеренного палестинского руководства, обладающий ограниченным, но всё ещё значимым влиянием в лагерях беженцев. В результате беспрецедентного давления ХАМАС выдал ливанским властям подозреваемых в недавних обстрелах Израиля, что стало серьёзным прецедентом.

Разоружение ХАМАСа на ливанской территории может не только ослабить его военное крыло, но и нанести медийный и политический удар по его позициям в палестинском обществе. Тем не менее, остаются вопросы: как поведут себя более радикальные и мелкие исламистские группировки, и сможет ли Ливан довести процесс до конца без масштабного насилия?

Все подробности – в нашем новом выпуске.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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