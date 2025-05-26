Правительство одобрило призыв 450 тысяч резервистов

В понедельник, 26 мая, правительство одобрило призыв по экстренной повестке ("цав 8") до 450 тысяч резервистов до 31 августа 2025 года.

Это решение правительства, как отмечает политический обозреватель "Кан" Михаэль Шемеш, столкнулось со значительными юридическими сложностями. В своем выступлении на ежегодной конференции Всеизраильской коллегии адвокатов юридический советник правительства Гали Баарав-Миара отметила, что нарушается "базовое чувство справедливости", так как на общество бремя воинской службы распределяется неравномерно.

По мнению юридического советника, кабинет министров не действует оптимально в вопросе организации призыва ультраортодоксов. Свое выступление на конференции она завершила словами: "Поведение правительства, не продвигающего этот вопрос, несовместимо с потребностями армии и конституционным правом на равенство".

В публикации также отмечается, что один день воинской службы одного резервиста обходится налогоплательщику примерно в 1000 шекелей.