ХАМАС объявил об освобождении россиянина "в ответ на усилия президента России"

Террористическая организация ХАМАС заявила: "В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство".

Таэр ан-Нуну, пресс-секретарь главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, заявил российскому агентству ТАСС, что "заложник недавно был передан Красному Кресту".

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Судя по всему, российский гражданин освобожден вне рамок сделки об "обмене пленными" с Израилем.

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Судя по имеющимся данным, в заложниках на территории сектора Газы находятся по меньшей мере четыре гражданина РФ: Елена и Александр Труфановы, Ирина Татти и Андрей Козлов. Редакция NEWSru.co.il рассказывала о них.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Выделены имена освобожденных заложников