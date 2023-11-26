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    В Израиле

    ХАМАС объявил об освобождении россиянина "в ответ на усилия президента России"

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    ХАМАС объявил об освобождении россиянина
    AP Photo/Fatima Shbair

    Террористическая организация ХАМАС заявила: "В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство".

    Таэр ан-Нуну, пресс-секретарь главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, заявил российскому агентству ТАСС, что "заложник недавно был передан Красному Кресту".

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    Судя по всему, российский гражданин освобожден вне рамок сделки об "обмене пленными" с Израилем.

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    Судя по имеющимся данным, в заложниках на территории сектора Газы находятся по меньшей мере четыре гражданина РФ: Елена и Александр Труфановы, Ирина Татти и Андрей Козлов. Редакция NEWSru.co.il рассказывала о них.

    Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Выделены имена освобожденных заложников

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    СМИ: ожидается, что сегодня ХАМАС освободит гражданина РФ
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