Среди заложников, удерживаемых террористами в Газе, не менее четырех граждан России: Елена и Александр Труфановы, Ирина Татти и Андрей Козлов

Среди израильтян, похищенных террористами и удерживаемых в Газе, есть репатрианты, у которых в Израиле нет родственников. В этих случаях связью с властями, полицией и армией, предоставлением им информации и образцов ДНК, а также работой со штабом семей пропавших занимаются друзья и знакомые. Так совпало, что похищенными израильтянами, у которых здесь нет семей, оказались люди с двойным гражданством – израильским и российским.

Рассказывает Алла Гаврилова.

Елена и Виталий Труфановы жили в кибуце Нир-Оз, около границы с Газой. Их 27-летний сын Александр и его невеста, 29-летняя Сапир Коэн, недавно сняли квартиру в Рамат-Гане и собирались вскоре пожениться. 6 октября, на праздник Симхат Тора, они поехали в Нир-Оз, чтобы навестить родителей Саши. В кибуце также жила бабушка Александра, Ирина Татти.

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О том, что было дальше, рассказали нашей редакции представители семьи Илан Шустерман, который работает вместе с Сашей, и Александра Фридман – подруга брата Сапир Коэн. Они и остальные друзья Саши и Сапир стали представителями семьи Труфановых, потому что другой родни у похищенных в Израиле нет.

Саша и Сапир ночевали не у родителей, а в другом доме, который сняли на выходные. В этом доме не было "мамада". Примерно в 8:30 утра Саша написал своему другу, что жалеет, что привез Сапир в Нир-Оз и что в кибуце "очень плохо". На звонки Сапир и Саша больше не отвечали.

Елена Труфанова в переписке с подругой утром 7 октября писала про ракетные обстрелы и про выстрелы в кибуце. Судя по переписке, она думала, что это солдаты ЦАХАЛа. После нескольких сообщений она тоже перестала отвечать.

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Александра Фридман рассказывает, что в тот же день создала WhatsApp-группу из всех друзей Саши и Сапир. Вечером в субботу начали появляться списки выживших и погибших. Труфановых не было ни в одном списке.

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А потом поступила первая информация о Елене. Выжившая жительница кибуца рассказала, что террористы разделили захваченных мужчин и женщин на две группы. Женщина оказалась в одной группе с Еленой и та ей сказала на иврите: "Виталий ушел час назад". Эта женщина смогла каким-то образом убежать и спастись. Тело Виталия Труфанова позже нашли на границе.

Виталия похоронили 31 октября. На похороны прилетел из Ростова его брат Сергей.

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Кроме рассказа выжившей женщины о Елене не было никаких данных, пока ХАМАС 30 октября не опубликовал видео с тремя заложницами. Одной из них была Елена.

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Илан рассказывает, что дом бабушки Ирины, а также домик, который снимали Саша и Сапир, уцелели. А дом Елены и Виталия полностью сгорел.

О Сапир очень долго не было никаких сведений вообще, но друзья, методично пересматривая все страшные видео, выкладываемые боевиками ХАМАСа в соцсети, сумели ее найти. На этом видео Сапир везут на мотоцикле по Газе, а местные жители бьют ее и бросают в нее какие-то предметы.

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Данных о Саше Труфанове нет, но его официально признали похищенным, а не пропавшим, как и его бабушку, Ирину.

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У всех Труфановых есть российское гражданство, поэтому все они числятся в списках людей, которыми также занимается российское консульство.

Андрею Козлову 27 лет. Он приехал в Израиль из Санкт-Петербурга по программе "Маса" летом 2022 года. Андрей учился на программе для дизайнеров и вскоре прошел процесс репатриации. Юноша снял квартиру с соседями в Ришон ле-Ционе, искал работу, а во время поисков зарабатывал на временных подработках. Одной из таких подработок стала работа охранником на фестивале "Нова" в кибуце Реим 6 октября.

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Об Андрее рассказывает Светлана Вершинина, которая приехала с мужем по той же программе. Они с Андреем стали близкими друзьями и часто проводили время вместе.

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В Израиле у Андрея есть только дальняя родственница, родители и брат живут в Петербурге. Буквально за неделю до трагедии Андрей начал встречаться с девушкой по имени Дженнифер. Несмотря на это короткое знакомство, она сейчас активно участвует в кампании по его освобождению.

Светлана рассказывает, что рано утром 7 октября в телеграм-группе их общей компании, выпускников программы "Маса", появилось сообщение от Андрея. "Все плохо". И геолокация. Друзья стали ему писать и он ответил, что ничего не понимает, потому что вокруг все кричат на иврите, стреляют, слева террорист с автоматом, справа танк, и он не знает, куда бежать.

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Связь с Андреем прервалась чуть позже 9 часов утра. Он предупреждал, что у него садится телефон. Выключенный телефон Андрея позже отследили и по данным, полученным с его телефона, стало понятно, что он преодолел за четверть часа несколько десятков километров. Друзья сделали вывод, что он был на машине, которая быстро ехала. У Андрея автомобиля не было.

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Когда с Андреем прервалась связь, друзья позвонили в полицию, на следующий день пошли и сдали в ЛАХАВ-433 расческу с волосами. Позвонили руководителю Андрея с "Масы", и руководство программы сразу, как говорит Светлана, подключилось к поискам. Три недели друзья обзванивали больницы, смотрели видео боевиков ХАМАСа в сети. Друзья связались с тетей Андрея, которая живет в Израиле, и она уже связала всех с родителями Андрея. Вскоре мать Андрея, Евгения, не выдержала и прилетела в Израиль.

Светлана рассказывает, что в аэропорту маму Андрея встретили представители ЦАХАЛа, и с этого момента следователь, который ведет дело Андрея, стал поддерживать связь уже с Евгенией. Спустя три недели после исчезновения Андрея Евгении сообщили, что с большой вероятностью Андрей находится в числе похищенных.

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Информация об Андрее есть и у российских властей, поскольку у Козлова есть также российское гражданство. Мама Андрея живет сейчас в комнате сына в Ришон ле-Ционе и вместе с его друзьями, знакомыми и даже незнакомыми людьми, которые помогают искать Андрея, расклеивает по городам Израиля листовки с фотографией сына.

"Андрей замечательный, невероятно добрый. Он говорил, что очень хочет найти себя в Израиле, потому что чувствует, что его место здесь. Только бы он вернулся", – говорит Светлана.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе

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Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)