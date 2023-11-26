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    В Израиле

    Опубликованы имена четырех граждан Таиланда, освобожденных из плена ХАМАСа

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    Опубликованы имена четырех граждан Таиланда, освобожденных из плена ХАМАСа

    МИД Таиланда обнародовал имена четырех граждан Таиланда, освобожденных из плена ХАМАСа поздно вечером 25 ноября.

    1. Наттапорн ОНКАЕВ

    2. Комкрит ЧОМБУА

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    3. Ануча АНГКАЕВ

    4. Мани ДЖИРАЧАРТ

    Все они после освобождения были доставлены в больницу для медицинских проверок и реабилитации.

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    По сведениям таиландского МИДа, в заложниках в Газе остаются 18 граждан Таиланда.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Ноября 2023
    Названы имена израильтян, освобожденных на втором этапе сделки
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