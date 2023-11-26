Опубликованы имена четырех граждан Таиланда, освобожденных из плена ХАМАСа
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МИД Таиланда обнародовал имена четырех граждан Таиланда, освобожденных из плена ХАМАСа поздно вечером 25 ноября.
1. Наттапорн ОНКАЕВ
2. Комкрит ЧОМБУА
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3. Ануча АНГКАЕВ
4. Мани ДЖИРАЧАРТ
Все они после освобождения были доставлены в больницу для медицинских проверок и реабилитации.
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По сведениям таиландского МИДа, в заложниках в Газе остаются 18 граждан Таиланда.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Ноября 2023
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