Третий этап "обмена пленными": освобождены 14 израильтян и трое иностранцев
Вечером 26 ноября в больницы "Сорока", "Шнайдер", "Асаф а-Рофе" были доставлены 17 израильтян и иностранных граждан, которые провели в плену ХАМАСа более 50 дней.
Домой вернулись девять детей в возрасте от 4 до 17 лет. С этой группой была освобождена Авигаиль Идан, гражданка Израиля и США. О судьбе этой девочки, родители которой погибли 7 октября, лично беспокоился президент США Джо Байден. Авигаиль свой четвертый день рождения встретила, находясь в плену.
Кроме Авигаиль на третьем этапе сделки "по обмену пленными" в Израиль были возвращены:
Агам ГОЛЬДШТЕЙН-АЛЬМОГ, 17 лет, Кфар-Аза
Галь ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 11 лет, Кфар-Аза
Таль ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 9 лет, Кфар-Аза
Хен ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 48 лет, Кфар-Аза
Авива Адриана СИГАЛ, 62 года, Кфар-Аза,
Агар БРОДИЧ, 40 лет, Кфар-Аза
Офри БРОДИЧ, 10 лет, Кфар-Аза
Урия БРОДИЧ, 4 года, Кфар-Аза
Юваль БРОДИЧ, 8 лет, Кфар-Аза
Эльма АВРААМ, 84 года, Нахаль-Оз
Дафна ЭЛЬЯКИМ, 14 лет, Нахаль-Оз
Эла ЭЛЬЯКИМ, 8 лет, Нахаль-Оз
По данным телеканала "Кан-11", еще вчера вечером, накануне обмена, израильским спецслужбам стало известно о том, что Эльма Авраам нуждается в неотложной помощи. Сегодня на КПП "Карни", на котором состоялась передача освобожденных израильтян представителями "Красного Креста" израильским военным, женщину ждал вертолет, который доставил ее в больницу "Сорока". Врачи сообщили, что состояние женщины крайне тяжелое, существуют серьезные опасения за ее жизнь. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние, после чего она будет переведена в отделение интенсивной терапии.
С этой группой заложников был освобожден гражданин России и Израиля Рон КРИВОЙ, 25 лет, из Кармиэля (он освобожден в рамках договоренности ХАМАСа и властей РФ; ХАМАС заявлял, что это сделано по просьбе президента РФ Владимира Путина).
ХАМАС также освободил трех граждан Таиланда (их имена не сообщаются). Они были доставлены в больницу "Асаф а-Рофе".
Телеканал "Кан-11" передал, что израильским спецслужбам удалось установить, что израильтяне, освобожденные 26 ноября в рамках третьего этапа сделки с ХАМАСом, удерживались террористами в мечети "Аль-Ислах", в районе Саджаия, на севере сектора Газы. Район Саджаия до сих пор не контролируется ЦАХАЛом.
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