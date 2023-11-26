Третий этап "обмена пленными": освобождены 14 израильтян и трое иностранцев

Вечером 26 ноября в больницы "Сорока", "Шнайдер", "Асаф а-Рофе" были доставлены 17 израильтян и иностранных граждан, которые провели в плену ХАМАСа более 50 дней.

Домой вернулись девять детей в возрасте от 4 до 17 лет. С этой группой была освобождена Авигаиль Идан, гражданка Израиля и США. О судьбе этой девочки, родители которой погибли 7 октября, лично беспокоился президент США Джо Байден. Авигаиль свой четвертый день рождения встретила, находясь в плену.

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Кроме Авигаиль на третьем этапе сделки "по обмену пленными" в Израиль были возвращены:

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Агам ГОЛЬДШТЕЙН-АЛЬМОГ, 17 лет, Кфар-Аза

Галь ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 11 лет, Кфар-Аза

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Таль ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 9 лет, Кфар-Аза

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Хен ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 48 лет, Кфар-Аза

Авива Адриана СИГАЛ, 62 года, Кфар-Аза,

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Агар БРОДИЧ, 40 лет, Кфар-Аза

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Офри БРОДИЧ, 10 лет, Кфар-Аза

Урия БРОДИЧ, 4 года, Кфар-Аза

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Юваль БРОДИЧ, 8 лет, Кфар-Аза

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Эльма АВРААМ, 84 года, Нахаль-Оз

Дафна ЭЛЬЯКИМ, 14 лет, Нахаль-Оз

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Эла ЭЛЬЯКИМ, 8 лет, Нахаль-Оз

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По данным телеканала "Кан-11", еще вчера вечером, накануне обмена, израильским спецслужбам стало известно о том, что Эльма Авраам нуждается в неотложной помощи. Сегодня на КПП "Карни", на котором состоялась передача освобожденных израильтян представителями "Красного Креста" израильским военным, женщину ждал вертолет, который доставил ее в больницу "Сорока". Врачи сообщили, что состояние женщины крайне тяжелое, существуют серьезные опасения за ее жизнь. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние, после чего она будет переведена в отделение интенсивной терапии.

С этой группой заложников был освобожден гражданин России и Израиля Рон КРИВОЙ, 25 лет, из Кармиэля (он освобожден в рамках договоренности ХАМАСа и властей РФ; ХАМАС заявлял, что это сделано по просьбе президента РФ Владимира Путина).

ХАМАС также освободил трех граждан Таиланда (их имена не сообщаются). Они были доставлены в больницу "Асаф а-Рофе".

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Телеканал "Кан-11" передал, что израильским спецслужбам удалось установить, что израильтяне, освобожденные 26 ноября в рамках третьего этапа сделки с ХАМАСом, удерживались террористами в мечети "Аль-Ислах", в районе Саджаия, на севере сектора Газы. Район Саджаия до сих пор не контролируется ЦАХАЛом.