Ракетная тревога в Нагарии, Акко и окрестностях

Система оповещения о ракетном обстреле сработала в 18:27 Нагарии, Шломи, Бецете, Сааре и других населенных пунктах у границы с Ливаном. Позднее прозвучала тревога в городе Рош а-Никра. В течение дня "Хизбалла" мгогократно обстреливала израильскую территорию.

В 18:45 в Лехмане, Нагарии, Сааре и других населенных пунктах у границы с Ливаном сработала тревога, свидетельствующая о вторжении вражеского БПЛА в воздушное пространство Израиля.

В 18:48 сработала ракетная тревога в Акко и окрестностях.