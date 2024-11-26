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Израиль

Ракетная тревога в Нагарии, Акко и окрестностях

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 26 ноября 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 18:49
Ракетная тревога в Нагарии и окрестностях
Yossi Aloni/Flash90

Система оповещения о ракетном обстреле сработала в 18:27 Нагарии, Шломи, Бецете, Сааре и других населенных пунктах у границы с Ливаном. Позднее прозвучала тревога в городе Рош а-Никра. В течение дня "Хизбалла" мгогократно обстреливала израильскую территорию.

В 18:45 в Лехмане, Нагарии, Сааре и других населенных пунктах у границы с Ливаном сработала тревога, свидетельствующая о вторжении вражеского БПЛА в воздушное пространство Израиля.

В 18:48 сработала ракетная тревога в Акко и окрестностях.

Израиль
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