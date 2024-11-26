СМИ о порядке вступления в силу соглашения о прекращении огня с Ливаном

На заседании кабинета безопасности, которое началось в 16:00, обсуждается соглашение о прекращении огня с "Хизбаллой". Канцелярия премьер-министра передала, что в 20:00 Биньямин Нетаниягу выступит с заявлением для СМИ.

Ливанский телеканал "Аль-Джадид" передал, что в 22:00 США и Франция официально объявят о подписании соглашения. Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден выступит с заявлением в 22:00.

Согласно информации в СМИ, правительство Ливана проголосует за подписание соглашения после того, как оно будет утверждено Израилем. Ожидается, что премьер-министр Ливана Наджиб Макати объявит об этом до 22:00.

Ливанский телеканал NBN передал со ссылкой на официальный источник в Бейруте, что режим прекращения огня вступит в силу в среду, 27 ноября, в 10:00. По информации израильской радиостанции "Кан Бет", соглашение может начать действовать в ночь на 27 ноября, в 04:00.

По данным новостной редакции медиакорпорации "Кан", в соглашении Израиль и Ливан признают важность Резолюции №1701 Совета безопасности ООН, на юге Ливана носить оружие смогут только ливанские военнослужащие и миротворцы ООН, производство и продажа оружия будут подконтрольны правительству Ливана.

Ливанские власти будут контролировать ввоз в страну оружия. Неподконтрольные правительству мощности по производству оружия будут ликвидированы, будет уничтожена инфраструктура боевиков на юге Ливана.

Израиль в течение недели полностью выведет войска из Ливана. Их сменят подразделения ливанской армии, которые установят контроль над границей и пограничными пунктами. Все вооруженные группировки в южном Ливане должны быть разоружены в 60-дневный срок.