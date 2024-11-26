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Израиль

Вражеский беспилотник из Ливана: серия тревог дошла до Крайот, Акко и Хайфы

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 26 ноября 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 19:33
Вражеский беспилотник из Ливана: серия тревог дошла до Крайот, Акко и Хайфы
Yehoshua Yosef/Flash90

Расширяется ареал воздушной тревоги, связанной с проникновением вражеского беспилотника из Ливана: тревога о нарушении воздушного пространства прозвучала в Акко, Кирьят-Бялике, Кирьят-Моцкине, Кирьят-Яме, Хайфе и других населенных пунктах Хайфского залива.

Вскоре тревога захватила Хайфу и Нешер.

Параллельно с этим звучат ракетные тревоги, которые могут быть связаны, в том числе, с попытками перехвата БПЛА.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о проникновении подозрительной воздушной цели, которая пересекла границу из Ливана. В ЦАХАЛе подчеркивают, что "воздушная цель" отслеживается, тревога еще не снята, и следует соблюдать указания Управления тылом.

В 19:32 ракетная тревога прозвучала в Метуле.

Израиль
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