Вражеский беспилотник из Ливана: серия тревог дошла до Крайот, Акко и Хайфы
время публикации: 26 ноября 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 19:33
Расширяется ареал воздушной тревоги, связанной с проникновением вражеского беспилотника из Ливана: тревога о нарушении воздушного пространства прозвучала в Акко, Кирьят-Бялике, Кирьят-Моцкине, Кирьят-Яме, Хайфе и других населенных пунктах Хайфского залива.
Вскоре тревога захватила Хайфу и Нешер.
Параллельно с этим звучат ракетные тревоги, которые могут быть связаны, в том числе, с попытками перехвата БПЛА.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о проникновении подозрительной воздушной цели, которая пересекла границу из Ливана. В ЦАХАЛе подчеркивают, что "воздушная цель" отслеживается, тревога еще не снята, и следует соблюдать указания Управления тылом.
В 19:32 ракетная тревога прозвучала в Метуле.