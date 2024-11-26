ЦАХАЛ о серии тревог в Западной Галилее: ПВО отслеживает подозрительную "воздушную цель"

Пресс-служба ЦАХАЛа, комментируя серию тревог в населенных пунктах Западной Галилеи в связи с вторжением в воздушное пространство Израиля, сообщила о проникновении подозрительной воздушной цели, которая пересекла границу из Ливана.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что "воздушная цель" отслеживается, тревога еще не снята, и следует соблюдать указания Управления тылом.