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Израиль

ЦАХАЛ уточняет: отслеживаем над Хайфой и Галилеей "букет" вражеских БПЛА

время публикации: 26 ноября 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 19:23
ЦАХАЛ уточняет: отслеживаем над Хайфой и Галилеей "букет" вражеских БПЛА
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, комментируя серию воздушных тревог в Верхней и Западной Галилее, в районе А-Мифрац и в Центральной Галилее: речь идет о нескольких подозрительных воздушных целях, пересекших границу из Ливана.

ЦАХАЛ отслеживает вражеские беспилотники, инцидент все еще не завершен. Тревога срабатывает в населенных пунктах, которые могут пострадать от атаки ударного БПЛА или от падения обломков противоракет.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что необходимо соблюдать инструкции Управления тылом до тех пор, пока не будет сообщено о снятии тревоги.

Израиль
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