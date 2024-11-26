ЦАХАЛ уточняет: отслеживаем над Хайфой и Галилеей "букет" вражеских БПЛА

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, комментируя серию воздушных тревог в Верхней и Западной Галилее, в районе А-Мифрац и в Центральной Галилее: речь идет о нескольких подозрительных воздушных целях, пересекших границу из Ливана.

ЦАХАЛ отслеживает вражеские беспилотники, инцидент все еще не завершен. Тревога срабатывает в населенных пунктах, которые могут пострадать от атаки ударного БПЛА или от падения обломков противоракет.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что необходимо соблюдать инструкции Управления тылом до тех пор, пока не будет сообщено о снятии тревоги.